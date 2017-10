Kopitar z dvema goloma prinesel zmago Los Angeles Kings

Columbus, 22. oktobra - Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je z dvema goloma in podajo prinesel zmago ekipi Los Angeles Kings, ki je na gostovanju v severnoameriški hokejski ligi NHL s 6:4 premagala Columbus Blue Jackets. Kopitar je po izenačenem izidu drugič premagal vratarja tekmecev dve minuti in 14 sekund pred koncem za vodstvo s 5:4 in odločil dvoboj.