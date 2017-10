Novakova: Zaradi volilnega rezultata ne bom obupala

Ljubljana, 22. oktobra - Kandidatka NSi za predsednico republike Ljudmila Novak je v prvem odzivu na rezultate današnjega prvega kroga predsedniških volitev poudarila, da si je zagotovo želela zmage in se je zanjo tudi trudila, a ljudje so se odločili, kot so se odločili. Svojo neuvrstitev v drugi krog je pospremila z besedami, da zaradi tega ne bo obupala.