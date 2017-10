V Franciji zaradi načrtovanja napadov obtožnice proti osmerici

Pariz, 22. oktobra - V Franciji so po preiskavi aktivnosti skrajnih desničarjev vložili obtožnice proti osmim moškim, od tega trem mladoletnim, ki naj bi načrtovali napade na politike in mošeje. Dve osebi so na prostost izpustili brez obtožnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.