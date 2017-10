V Nemčiji občuten porast protiterorističnih preiskav

Berlin, 22. oktobra - V Nemčiji so letos zabeležili občuten porast števila novih protiterorističnih preiskav, poroča tednik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na podatke zveznega državnega tožilstva. Tako so v Nemčiji letos sprožili že 900 takih preiskav, več kot 800 jih je povezanih z radikalnimi islamisti, povzema nemška tiskovna agencija dpa.