Ljubljana, 21. oktobra - Tretji krog 1. ženske SKL so z zmago nad Ježico odprle košarkarice Triglava, Mariborčanke so dobile štajerski obračun proti Konjicam, Akson Ilirija je bila boljša od Domžal, Celjanke pa so zanesljivo odpravile ekipo Grosupljega.