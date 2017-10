Do 19. ure devet prijav domnevnih kršitev volilnega molka

Ljubljana, 21. oktobra - Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je do 19. ure prejela devet obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka pred nedeljskimi volitvami. Večina prijav se nanaša na deljenje letakov, so za STA povedali na ministrstvu. Na inšpektoratu za notranje zadeve obravnavajo sedem prijav, v ostalih primerih so ugotovili, da ne gre za kršitev.