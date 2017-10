Hladna fronta prinaša dež, ohladitev in močan veter

Ljubljana, 22. oktobra - Po sončnih in toplih dneh danes s hladno vremensko fronto prihajajo dež in znatno nižje, za jesen bolj značilne temperature. Agencija RS za okolje je za zahodni del države izdala oranžni alarm zaradi močne burje, ki lahko na izpostavljenih mestih doseže hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro.