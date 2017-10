Džumhur in Berankis v finalu Moskve

Moskva, 21. oktobra - Damir Džumhur iz BiH in Ričardas Berankis iz Litve sta finalista teniškega turnirja ATP v Moskvi z nagradnim skladom 745.940 dolarjev. Šesti nosilec Džumhur je v polfinalu izločil rojaka Mirzo Bašića s 6:0 in 7:6, nepostavljeni Berankis pa je bil boljši od tretjega nosilca, Francoza Adriana Mannarinoja, s 3:6, 6:4 in 6:1.