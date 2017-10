Jošt Zakrajšek znova najboljši na ljubljanskem kajakaškem maratonu

Ljubljana, 21. oktobra - Na reki Ljubljanici je danes potekal 11. mednarodni kajakaški maraton, ki se ga je udeležilo prek 150 tekmovalk in tekmovalcev iz Slovenije, Madžarske, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Nemčije in Češke. Tako kot lani je tudi tokrat s preizkušnjo najbolje opravil sprinter na mirnih vodah Jošt Zakrajšek.