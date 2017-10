Dimitrov in Del Potro za naslov v Stockholmu

Stockholm, 21. oktobra - Bolgar Grigor Dimitrov in Argentinec Juan Martin Del Potro sta finalista teniškega turnirja ATP v Stockholmu z nagradnim skladom 660.375 evrov. Prvopostavljeni Bolgar je v polfinalu izločil šestopostavljenega Italijana Fabia Fogninija s 6:3 in 7:6, četrtopostavljeni Del Potro pa je s 6:7, 6:4 in 7:6 ugnal osmega nosilca, Španca Fernanda Verdasca.