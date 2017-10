V finalu Antwerpna Schwartzman in Tsonga

Antwerpen, 21. oktobra - V finalu teniškega turnirja ATP v belgijskem Antwerpnu z nagradnim skladom 660.000 evrov bosta igrala Argentinec Diego Schwartzman in Francoz Jo-Wilfried Tsonga. Četrtopostavljeni Argentinec je v polfinalu s 6:3 in 7:5 premagal Grka Stefanosa Tsitsipasa, drugi nosilec iz Francije je bil boljši od Belgijca Rubena Bemelmansa s 6:3 in 6:3.