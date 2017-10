Bayern v prejšnji sezoni zabeležil rekordne prihodke in dobiček

München, 21. oktobra - Nemški nogometni velikan Bayern München je v lanski sezoni doživel nekaj razočaranj na igrišču, a je navkljub vsemu razkril rekordne prihodke in dobiček. Bavarci so sporočili, da so v prejšnji sezoni zabeležili prihodke v višini 640,458 milijona evrov in profit pred plačilom davka v višini 66,2 milijona evrov.