Slovenski raziskovalci do nove metode identifikacije delfinov

Piran, 21. oktobra - Raziskovalci slovenskega društva za morske sesalce Morigenos so odkrili, da je posamezne delfine možno razlikovati na podlagi obrazov in s tem "izumili" novo metodo identifikacije delfinov. Svoje izsledke so predstavili v raziskavi, ki je bila danes objavljena v mednarodno priznani reviji Marine Mammal Science, so sporočili iz društva.