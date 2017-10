Nedeljsko ohladitev bo spremljal močan veter

Ljubljana, 21. oktobra - Vremensko fronto, s katero bodo v nedeljo naše kraje zajeli dež in znatno nižje temperature, bo spremljal tudi močan veter. Zlasti na Primorskem bo pihala močna burja, ki bo v sunkih lahko dosegla tudi 120 kilometrov na uro, oslabela pa bo do ponedeljka zjutraj, so opozorili na agenciji za okolje.