V šempetrski bolnišnici evakuacijska vaja v primeru požara pokazala na dobro pripravljenost

Šempeter pri Gorici, 21. oktobra - Oktober je mesec požarne varnosti, zato so se šempetrska bolnišnica, novogoriški gasilci in civilna zaščita odločili, da danes izvedejo evakuacijsko vajo v primeru požara v bolnišnici. Njena direktorica Nataša Fikfak je za STA dejala, da je vaja pokazala na dobro usposobljenost bolnišničnega osebja in ostalih intervencijskih služb.