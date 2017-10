Prihodnje leto ob stoti obletnici rojstva Ingmarja Bergmana vrsta dogodkov

Stockholm, 23. oktobra - Prihodnje leto bo minilo sto let od rojstva priznanega švedskega cineasta Ingmarja Bergmana, ki se je v zgodovino zapisal s filmi, kot so Sedmi pečat (1956), Prizori iz zakonskega življenja (1974) ter Fanny in Alexander (1982), vse življenje pa bil zavezan tudi gledališču. Fundacija Ingmarja Bergmana bo jubilej obeležila z več dogodki.