Dars do poletja z novim sistemom za povprečno merjenje hitrosti na štajerski avtocesti

Ljubljana, 21. oktobra - Po okvari ene od kamer sistema merjenja povprečne hitrosti vožnje na odseku štajerske avtoceste čez Trojane, je Dars pripravil razpisno dokumentacijo za novo tovrstno opremo, ki jo bodo predvidoma namestili do poletja, so sporočili iz družbe. Pilotni sistem se je do sedaj namreč izkazal za dobrega pri umirjanju prometa in povečanju varnosti.