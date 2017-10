Dvoboj Rusije in Argentine bo prva tekma na prenovljenih Lužnikih

Moskva, 21. oktobra - Dvoboj Rusije in Argentine s super zvezdnikom Lionelom Messijem bo prva tekma na prenovljenem stadionu Lužniki v Moskvi, kjer bo na svetovnem prvenstvu med 14. junijem in 15. julijem prihodnje leto sedem tekem, tudi prva in finalna. Argentinska zveza je namreč potrdila prijateljsko tekmo z Rusi 11. novembra, poročajo ruski mediji.