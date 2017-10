Družinska tragedija v Lombardiji zahtevala štiri otroška življenja

Como, 21. oktobra - V družinski tragediji v italijanskem mestu Como so umrli oče in njegovi štirje otroci. Po dosedanjih ugotovitvah so umrli zaradi zastrupitve z dimom v požaru, ki ga je zaradi socialne stiske podtaknil oče, sicer 49-letni Maročan, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.