Delo: Usedline v Tojnici so rakotvorne

Vrhnika, 21. oktobra - Analiza vzorcev usedlin v Tojnici, ki jo je opravil Nacionalni inštitut za biologijo, je pokazala, da so sedimenti v potoku, ki so bili onesnaženi po požaru v Kemisu, rakotvorni, poroča časnik Delo. Kot izhaja iz povzetka poročila analize, to gotovo škodljivo vpliva na vodne organizme, ki so izpostavljeni tudi drugim strupenim snovem v potoku.