Novinec Lonzo Ball se je izkazal že na svoji drugi tekmi v NBA

New York, 21. oktobra - Igralci Golden State Warriors, branilci naslova v severnoameriški košarkarski ligi NBA, so s 128:120 na gostovanju premagali New Orleans Hornets. Novinec v ligi Lonzo Ball se je na svoji drugi tekmi v najmočnejši košarkarski ligi na svetu spogledoval s trojnim dvojčkom; za Los Angeles Lakers je zbral 29 točk, 11 skokov in devet podaj.