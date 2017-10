New York, 21. oktobra - V severnoameriški hokejski ligi NHL je bilo v noči na soboto na sporedu šest tekem. Detroit Red Wings so morali po podaljšku priznati premoč Washington Capitals s 3:4, najvišjo zmago pa so vknjižili pri Anaheim Ducks, ki so bili s 6:2 boljši od Montreal Canadiens.