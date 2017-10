Predsedniški kandidati še zadnjič soočili stališča in pozvali k udeležbi na volitvah

Ljubljana, 20. oktobra - Kandidati za predsednika republike so pred volilnim molkom še zadnjič soočili svoje poglede na nekatere aktualne teme. Na soočenju na televiziji POP TV so med drugim spregovorili o zdravstvu in se zavzeli za spremembe. Spremembe na vrhu države pa lahko prinesejo zgolj volitve, so pozvali izzivalci aktualnega predsednika.