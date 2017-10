Delo: Nad prepadom (21. 10.)

Ljubljana, 20. oktobra - Izhodiščna točka je, da so odločitev za brexit na Otoku sprejeli sami in da pričakovanje delitve negativnih posledic izstopa z drugimi članicami ni sprejemljiva. Temu biti kos je britanska naloga. Kljub temu morajo članice EU27 poskrbeti, da bo sprejeta trdna in poštena rešitev, v Delu piše Peter Žerjavič.