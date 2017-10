Z nadstreška na Metelkovi odvrgel molotovki

Ljubljana, 20. oktobra - Ljubljanski policisti so obravnavali 24-letnika, ki je v četrtek zvečer z nadstreška lokala na Metelkovi na goste metal molotovke. Po dejanju je s kraja dejanja pobegnil, se vrnil, nato pa so z njim fizično obračunali neznanci. Pri tem je utrpel lažje poškodbe, a zavrnil zdravniško pomoč, so poročali mediji.