Neznanec oropal denarno ustanovo na Dunajski v Ljubljani

Ljubljana, 20. oktobra - Policisti preiskujejo rop Delavske hranilnice na Dunajski cesti v Ljubljani, o katerem so bili obveščeni okoli 11. ure. Po zbranih podatkih je zamaskiran moški z grožnjami in orožjem od dveh zaposlenih zahteval gotovino. S kraja je zbežal z belim skuterjem. V dogodku ni bila poškodovana nobena oseba, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.