Neoprijemljiv optimizem glede brexita

piše dopisnica STA iz Bruslja Petra von Wüllerstorff

Bruselj, 20. oktobra - Optimizem, pozitivnost, znova vzpostavljeno vzdušje zaupanja in dobre volje. Tako so voditelji na obeh straneh Rokavskega preliva danes v Bruslju opisovali pogajanja o brexitu, a besed niso podkrepili z ničimer oprijemljivim. Voditelji 27 članic EU so se nekoliko približali britanskim stališčem v upanju, da bo to omogočilo preboj do konca leta.