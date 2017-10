Marjan Šarec - nekdaj imitator, danes kandidat za predsednika

Ljubljana, 22. oktobra - Kamniški župan Marjan Šarec, ki je nekdaj kot igralec imitiral najvidnejše politike, se je odločil, da tudi sam vstopi v boj za najvišje politične funkcije in se uvrstil v drugi krog predsedniških volitev. Prepričan je, da je čas za mlajše generacije v vrhu države in da se mora predsednik oglasiti ob vsakem ravnanju, ki gre v škodo ljudi in države.

S sloganom Človek, skupnost, država je Šarec, ki je bil v vseh predvolilnih javnomnenjskih raziskavah uvrščen na drugo mesto, po delnih neuradnih rezultatih Državne volilne komisije prepričal malo manj kot četrtino volivcev.

Rodil se je 2. decembra 1977. Leta 1996 je maturiral na Srednji lesarski šoli, nato pa se vpisal na smer dramske igre in umetniške besede na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Leta 2001 je šolanje zaključil kot univerzitetni diplomirani igralec.

Sprva se je zaposlil kot novinar na RTV Slovenija ter delal na radiu in televiziji. Javnost si ga je najbolj zapomnila po imitacijah mnogih znanih osebnosti, med njimi Janeza Drnovška, Janeza Janše, Danila Türka in Karla Erjavca. Igral je tudi vloge izmišljenih likov, najbolj znan je bil Ivan Serpentinšek.

Igralsko kariero je leta 2010 nepričakovano zamenjal za politično, ko se je odločil, da se bo kot neodvisni kandidat potegoval za mesto župana Kamnika. To mesto je tudi dobil, župansko funkcijo opravlja drugi mandat.

Pripisujejo mu, da je Kamnik v tem času prebudil iz spanca, med drugim so pod njegovim vodstvom obnovili eno večjih osnovnih šol v kraju, več cest in se vključili v obsežen evropski projekt izgradnje kanalizacije in nadgradnje čistilne naprave na območju Kamnika in Domžal. Veliko prahu pa je v javnosti povzročilo poimenovanje tamkajšnje knjižnice po domobrancu Francetu Balantiču, za katero je Šarec naknadno predlagal vnovično poimenovanje po občinah ustanoviteljicah.

Kandidaturo za predsedniške volitve, ki jo je vložil s podporo svoje stranke, je napovedal precej zgodaj in bil med prvimi napovedanimi kandidati, v kampanji pa pod sloganom Iz kraja v kraj potoval z avtobusom. Za vstop v predsedniško tekmo se je po lastnih besedah odločil, ker je prepričan, da je čas za zamenjavo generacij na najvišjih položajih, in v kampanji svojo mladost večkrat izpostavil kot prednost.

Kot je pojasnil, je njegov cilj biti "aktiven in odgovoren predsednik, ki bo parlament in vlado spoštoval, z njima sodeloval, a se zavedal, da so njegova prioriteta ljudje, skupno dobro in varovanje narave ter jasen pogled v prihodnost". Napoveduje, da bo "predsednik, ki bo pozoren na vsa dogajanja v družbi in se ob vsakem ravnanju, ki odstopa od načel demokracije ali gre v škodo ljudi in države, oglasil, argumentirano utemeljil svoje stališče in zahteval, da se problem reši".

To je bila tudi ena od njegovih največjih kritik aktualnega predsednika Boruta Pahorja, ki se po Šarčevem mnenju ni oglasil in ni podal jasnega stališča vedno, ko bi bilo to treba.

Kot meni, mora biti predsednik pri vprašanjih strokovne narave, kot so predlogi imenovanj državnemu zboru, avtonomen - tudi za ceno večkratne ponovitve glasovanja v DZ. Zavračanje strokovno utemeljenih predlogov v DZ ni znamenje predsednikove šibkosti, temveč predsednikove hrbtenice, je prepričan.

Glede implementacije arbitražne odločbe o meji s Hrvaško meni, da s silo ne bomo naredili nič, ampak samo z instrumenti prava in diplomacije. Tako je treba po njegovem prepričanju Hrvaški jasno povedati, da je edina možnost implementacija razsodbe, brez "poljubov in objemov".

V sicer mirni volilni kampanji je bil Šarec deležen nekaterih "nizkih udarcev", predvsem zaradi dejstva, da je bil posvojen. Tega, kot pravi, ni nikoli skrival, je pa hvaležen svojima krušnima staršema, da sta ga vzgojila v osebo, kakršna je.

Šarec, ki je tudi prostovoljni gasilec, z ženo in dvema hčerkama živi v Šmarci pri Kamniku. Prosti čas namenja popravilu različnih tehničnih stvari in urejanju okolice hiše, njegova strast pa je preučevanje zgodovine.