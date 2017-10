Koper gosti Dneve kmetijstva slovenske Istre

Koper, 21. oktobra - Ta konec tedna bodo v Kopru priredili 13. Dneve kmetijstva slovenske Istre. Gre za tradicionalno prireditev Mestne občine Koper, na kateri se predstavljajo sadjarji, čebelarji, gobarji, zelenjadarji, vinarji, oljkarji in drugi ponudniki domačih dobrot in izdelkov, so sporočili iz koprske turistične organizacije.