V CD premiera predstave za mlade Marie Curie in radioaktivnost!

Ljubljana, 21. oktobra - V Štihovi dvorani Cankarjevega doma bo drevi premiera predstave Neustrašna raziskovalka Marie Curie in radioaktivnost!. Režijo predstave, ki se na zabaven in sproščen način ukvarja z radioaktivnostjo, z znanstvenim delom Marie Curie in družbenimi okoliščinami, v katerih je delala, podpisuje Justin Durel.