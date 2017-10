Evropski letalski inšpektorji zadovoljni z varnostjo v Sloveniji

Ljubljana, 20. oktobra - Inšpektorji Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) so v zadnjem mesecu v Sloveniji izvedli tri preglede, v katerih so preverili izvajanje evropske zakonodaje glede simulatorjev letenja, področja letališč ter upravljanje zračnega prometa in izvajanja navigacijskih služb. Ugotovili so, da službe na teh področjih dobro delajo.