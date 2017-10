Vrh EU27 pozval k notranjim pogovorom o prihodnjih odnosih z Britanijo

Bruselj, 20. oktobra - Voditelji 27 članic EU so pozvali k začetku "notranjih pripravljalnih pogovorov" o prihodnjih odnosih z Veliko Britanijo in o prehodnem obdobju po brexitu in pred uveljavitvijo novega partnerstva. Politična gesta, s katero se želi EU približati Britaniji, ki poziva k takojšnjim pogajanjem o prihodnjih odnosih, naj bi omogočila preboj do konca leta.