Juncker spet nagajiv, tokrat poljubček Plenkoviću

Bruselj, 20. oktobra - Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je bil danes spet razigran. Hrvaškega premierja Andreja Plenkovića je zmotil med pogovorom z novinarji po koncu vrha EU. Izza premierjevega hrbta je opozoril nase in mu poslal poljubček. "On se sicer stalno rad objema in poljublja. To je simpatično," je Junckerjevo navihanost komentiral Plenković.