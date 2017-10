Evropska komisija z dodatnimi ukrepi za oblikovanje trajnostnega avtomobilskega sektorja

Bruselj, 22. oktobra - Skupina na visoki ravni GEAR 2030, ki deluje v okviru Evropske komisije, je objavila poročilo, v katerem je predstavila ukrepe za oblikovanje konkurenčnega in trajnostnega avtomobilskega sektorja. Nastali so v sodelovanju s predstavniki javnega in zasebnega sektorja, komisija pa bo na podlagi predlogov preučila možnosti za ukrepanje.