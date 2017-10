V Berlinu prvo srečanje morebitnih koalicijskih partneric

Berlin, 20. oktobra - V Nemčiji se danes s prvim skupnim srečanjem vodilnih politikov konservativne unije CDU in CSU, liberalcev FDP in Zelenih nadaljujejo pogajanja o oblikovanju t. i. jamajške koalicije. Ta sledijo pogovorom, na katerih so se v sredo in četrtek ločeno sestali predstavniki omenjenih strank in ki so jih vse stranke ocenile kot konstruktivne.