Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 20. oktobra - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z rastjo. Indeks blue chipov SBI TOP se je oblikoval pri 810,37 točke, kar je 0,32 odstotka višje kot v četrtek. Največjo rast so v prvi kotaciji zabeležile delnice Zavarovalnice Triglav, najprometnejše pa so bile ponovno Krkine delnice. Vlagatelji so z njimi ustvarili 204.490 evrov prometa.