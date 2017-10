Arheologi na Gosposvetski cesti odprli poznoantični sarkofag

Ljubljana, 20. oktobra - Na Gosposvetski cesti, kjer že od konca septembra potekajo arheološka izkopavanja, so arheologi danes odprli poznoantični sarkofag iz 4. stoletja. Kot je za STA povedal vodja izkopavanj Martin Horvat iz Muzeja in galerij mesta Ljubljane (MGML), so doslej izkopali sedem sarkofagov, vendar je ta, ki so ga odprli danes, najlepše ohranjen.