Makovec Brenčičeva v boksarskih rokavicah še z zadnjimi udarci v kampanji

Ljubljana, 20. oktobra - Predsedniška kandidatka SMC Maja Makovec Brenčič je zadnji dan volilne kampanje pokazala tudi svojo borilno plat in si nadela boksarske rokavice. Kdo bo koga v nedeljo, bodo po njenih navedbah povedali volivci, ki jih poziva, da pridejo na volitve in tako vplivajo na to, koga bomo imeli v državi kot vrhovno moralno in politično avtoriteto.