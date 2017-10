Prireditelji uspešno zaključili veteransko sabljaško prvenstvo

Maribor, 21. oktobra - Maribor je med 16. in 21. oktobrom gostil najboljše veteranske sabljače na svetu. Na 21. svetovnem prvenstvu v centru Draš in Habakuku se je za naslove šest dni merilo skoraj 700 športnikov iz 51 držav. Največ kolajn so osvojili predstavniki ZDA, Italije, Francije, Nemčije, Velike Britanije in Rusije.