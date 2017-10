Številne kršitve pri varovanju javne prireditve na Novomeškem

Novo mesto, 20. oktobra - Novomeški policisti in pristojni inšpektor so ugotovili številne kršitve pri izvajanju zasebnega varovanja večje javne prireditve na območju Novega mesta, na kateri je bilo prisotnih tudi veliko število mladih, so sporočili s tamkajšnje policijske uprave. Od desetih varnostnikov so pogoje za izvajanje zasebnega varovanja izpolnjevali le trije.