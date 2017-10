Makovec Brenčičeva po Vilfanovem pozivu v iskanju rešitev za več sredstev za šport

Ljubljana, 20. oktobra - Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so po pozivu Petra Vilfana (DeSUS) k povečanju proračunskih sredstev za šport za STA pojasnili, da iščejo rešitev. Ministrica Maja Makovec Brenčič se po njihovih navedbah zavzema za to, da bi športu namenili več denarja in predvidoma prihodnji teden bo glede tega sestanek pri premierju Miru Cerarju.