Paliativna oskrba se bo pomembno izboljšala z vpeljavo mobilnih skupin

Ljubljana, 20. oktobra - Z uveljavljanjem mobilnih paliativnih skupin se bo paliativna oskrba pomembno izboljšala, je prepričana državna koordinatorka paliativne oskrbe Mateja Lopuh. Mobilni timi, ki so jih na Gorenjskem že uvedli, bodo v neposrednem stiku z bolnikom in svojci ter tesno povezani z družinskim zdravnikom in bolnišnico, je povedala.