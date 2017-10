V Grčiji aretirali Sirca, osumljenega sodelovanja z IS

Atene, 20. oktobra - Grška policija je danes sporočila, da so v četrtek aretirali Sirca, osumljenega sodelovanja s skrajno skupino Islamska država (IS). Policija je namreč na njegovem telefonu našla podatke, fotografije in z IS povezane videoposnetke, med drugim videoposnetek usmrtitve, poročajo tuje tiskovne agencije.