Ob obravnavi novel zakona o sodiščih in zakona o tožilstvu znova pozivi k izboljšanju pregona bančnega kriminala

Ljubljana, 20. oktobra - DZ je v uvodu današnjega zasedanja obravnaval tri opozicijske zakonske predloge - noveli zakonov o sodiščih in o državnem tožilstvu, ki so ju predlagali v NSi, ter spremembo zakona o lokalni samoupravi, ki jo je predlagal nepovezani poslanec Andrej Čuš. Ker sta vse tri zakone zavrnila že matična odbora, so poslanci o njih opravili le razpravo.