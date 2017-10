Na mednarodni konferenci o novostih na področju obravnave bolnikov z demenco

Čatež ob Savi, 20. oktobra - Vodilni svetovni in domači strokovnjaki na dvodnevni 9. Mednarodni konferenci o demenci ASK 2017, ki se je danes začela v Termah Čatež, predstavljajo novosti na področju obravnave tovrstnih bolnikov, raziskav in dosežkov. Konferenco s 300 udeleženci je ob 20-letnici pripravilo združenje Spominčica - Alzheimer Slovenija.