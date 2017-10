V Firencah umrl turist, na katerega je padel del bazilike Svetega križa

Firence, 20. oktobra - V Firencah je v četrtek umrl španski turist, na katerega je padel kapitel z enega od stebrov v znameniti baziliki Svetega križa. Baziliko iz 14. stoletja in njeno okolico so po incidentu zaprli za javnost, italijanske oblasti pa so uvedle preiskavo. Tožilstvo domneva, da je vzrok incidenta malomarnost, poročajo tuje tiskovne agencije.