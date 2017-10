Zagovorniki neodvisnosti pred ukrepanjem Madrida krepijo mobilizacijo

Barcelona, 20. oktobra - V pričakovanju novih ukrepov, ki naj bi jih v kratkem proti katalonskim oblastem sprejela španska vlada, zagovorniki in aktivisti za neodvisnost v tej španski pokrajini krepijo mobilizacijo. Danes so tako dvigovali denar z bank ter na ta način protestirali proti španski vladi in bankam, ki selijo svoje sedeže iz Katalonije.