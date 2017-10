V Argentini danes volitve polovice kongresa in tretjine senata

Buenos Aires, 22. oktobra - V Argentini bodo danes potekale volitve v polovico predstavniškega doma in tretjino senata argentinskega kongresa. To bo prvi resen volilni preizkus za predsednika države Mauricia Macrija in njegovo liberalno politiko. Na volišča je pozvanih nekaj več kot 33 milijonov Argentincev, udeležba za vse med 18. in 70. letom starosti pa je obvezna.