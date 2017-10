Po sončnih in toplih dneh v nedeljo jesenske temperature in dež

Ljubljana, 21. oktobra - Po sončnih in toplih dneh v nedeljo s hladno vremensko fronto prihajajo dež in nižje, za jesen bolj značilne temperature. Sredi dneva se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, temperature bodo segle le do 15 stopinj Celzija, meja sneženja pa se bo do večera spustila na 1200 metrov, je za STA povedala meteorologinja Veronika Hladnik.