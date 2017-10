Mestni derbi pripadel LA Clippers

Ljubljana, 20. oktobra - Los Angeles Lakers so v severnoameriški košarkarski ligi NBA v Staples Centru gostili mestne tekmece Los Angeles Clippers, ki so vnovič pokazali, katera je zadnja leta najboljša ekipa v mestu angelov. Clippers so namreč prepričljivo slavili zmago s 108:92, čeprav brez Chrisa Paula, ki se je preselil k Houstonu.